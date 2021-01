Roma-Inter | 1-0 all’intervallo Decisivo Lorenzo Pellegrini

(Di domenica 10 gennaio 2021)in vantaggio sull’alla fine del primo tempo.fin qui un gol dial 17’ con un tiro dal limite infilatosi nell’angolino sinistro. L’aveva sfiorato il vantaggio sullo 0-0 con Lautaro e Lukaku ma ha rischiato di incassare il raddoppio al 22’, bene Handanovic su Veretout.pericolosa con Vidal, annullato un gol a Lautaro giustamente per fuorigioco. Uscito per infortunio al 33’ Darmian, al suo posto Young. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

GOAL_ID : Salutate la CAPOLISTA! ?? 1. Milan 40 2. Inter 36 3. Roma 33 4. Atalanta 31 5. Juventus 30 - Inter : ?? | SPOGLIATOIO Eccoci dentro l'Olimpico di Roma: oggi scendiamo in campo in ???? #RomaInter #FORZAINTER - Inter : Domani alle 12.30 c’è Roma-Inter: la conferenza stampa di Antonio Conte ?? - DannyVenda : RT @Inter: ???? | AAAAAACHRAAAAAFFFFF!!! 63' - Spettacolo a Roma!!! Sinistro a giro spettacolare di #Hakimi!!! Risultato ribaltato!!! ?????? #… - SarettaMandis86 : RT @Inter: ???? | AAAAAACHRAAAAAFFFFF!!! 63' - Spettacolo a Roma!!! Sinistro a giro spettacolare di #Hakimi!!! Risultato ribaltato!!! ?????? #… -

Tre successi consecutivi per la Roma di Paulo Fonseca, che ha confermato il terzo posto in classifica e, quest'oggi, ha la grande occasione di agganciare l'Inter in caso di successo nel big lunch ...60' - Fallo di Bastoni su Pellegrini a centrocampo. Calcio di punizione che spezza il gran ritmo nerazzurro 57' - L'Inter continua ad attaccare, Hakimi sulla destra entra in area e mira sul primo palo ...