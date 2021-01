Pagelle Verona Crotone | Dimarco fa solo bei gol | Luperto in difficoltà – VOTI

(Di domenica 10 gennaio 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Zaccagni, Kalinic FLOP:HELLAS– Silvestri 6; Lovato 6, Magnani 6 (62? Gunter 6), Ceccherini 5.5 (46? Dawidowicz 6.5); Faraoni 6, Tameze 6.5, Ili? 6.5,7; Barák 6.5, Zaccagni 7 (75? Colley 6.5); Kalini? 7 (62? Di Carmine 6.5).– Cordaz 6.5; Djidji 5, Golemi? 5.5,5; Molina 5.5 (46? Simy 6), Eduardo Henrique 6.5 (1’st Pereira 6.5), Zanellato 6.5, Vulic 5.5, Reca 5.5; Messias 6.5, ...

Le pagelle e il tabellino di Verona-Crotone 2-1, match della diciassettesima giornata della Serie A 2020/2021. Importante vittoria per gli uomini di Juric, che tornano al successo in casa dopo due sco ...