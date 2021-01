Napoli | Criscitiello | “Giuntoli voleva scambiare Petagna per Lasagna”

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Michele, esperto di calciomercato, ha rilasciato interessanti dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia Mercato riguardo all’attuale situazione delche vede il tecnico Gennaro Gattuso al centro delle critiche. Ecco le sue parole. “Io non capisco le critiche a Gennaro Gattuso. Non è colpa sua se gli mancano calciatori importanti come Mertens, Osimhen e Koulibaly. L'articolo