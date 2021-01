Milano, si tagliano le labbra per assomigliare a Joker: adolescenti in ospedale (Di domenica 10 gennaio 2021) In provincia di Milano due adolescenti minorenni sono finiti all’ospedale con profondi tagli che dalle labbra si allungano sul viso. I due sostengono di essere stati aggrediti, ma le indagini dei carabinieri e gli accertamenti medici hanno appurato che non si è trattato di una violenza subita da terzi. L’ipotesi più accreditata, secondo gli inquirenti, è che i ragazzini – un maschio e una femmina – si siano inferti i tagli da soli nel tentativo di emulare il volto segnato di Joker, l’antieroe del fumetto Batman, reso ulteriormente celebre da film come “Il cavaliere oscuro” e “The Joker”. L’episodio è avvenuto a Cernusco sul Naviglio. Secondo quanto riferisce la Gazzetta della Martesana, uno dei due adolescenti – il ragazzo, di qualche anno più grande – è stato ... Leggi su tpi (Di domenica 10 gennaio 2021) In provincia didueminorenni sono finiti all’con profondi tagli che dallesi allungano sul viso. I due sostengono di essere stati aggrediti, ma le indagini dei carabinieri e gli accertamenti medici hanno appurato che non si è trattato di una violenza subita da terzi. L’ipotesi più accreditata, secondo gli inquirenti, è che i ragazzini – un maschio e una femmina – si siano inferti i tagli da soli nel tentativo di emulare il volto segnato di, l’antieroe del fumetto Batman, reso ulteriormente celebre da film come “Il cavaliere oscuro” e “The”. L’episodio è avvenuto a Cernusco sul Naviglio. Secondo quanto riferisce la Gazzetta della Martesana, uno dei due– il ragazzo, di qualche anno più grande – è stato ...

Corriere : Ragazzini si tagliano le labbra per sembrare Joker. Due in ospedale - Corriere : Ragazzini si tagliano le labbra per sembrare Joker. Due in ospedale - FilippoPippoVia : RT @Corriere: Ragazzini si tagliano le labbra per sembrare Joker. Due in ospedale - AvvMennillo : Ragazzini si tagliano le labbra per sembrare Joker. Due in ospedale - AvvMennillo : Ragazzini si tagliano le labbra per sembrare Joker. Due in ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Milano tagliano Milano, la folle sfida di due ragazzini: si tagliano le guance per assomigliare a Joker Corriere Milano Si sfregiano al volto per “assomigliare a Joker”: due ragazzini in ospedale dopo un folle gioco

Due ragazzini, una 14enne e un ragazzo quasi 18enne, sono finiti in ospedale a Cernusco sul Naviglio, vicino Milano, con dei tagli al volto ...

Guasto in stazione: è caos treni

di Daniele Rescaglio Ancora disagi sulla linea ferroviaria Mantova-Cremona-Lodi- Milano. Dopo la giornata di venerdì contrassegnata da cancellazioni, ritardi e bus sostitutivi a causa dell’incidente a ...

Due ragazzini, una 14enne e un ragazzo quasi 18enne, sono finiti in ospedale a Cernusco sul Naviglio, vicino Milano, con dei tagli al volto ...di Daniele Rescaglio Ancora disagi sulla linea ferroviaria Mantova-Cremona-Lodi- Milano. Dopo la giornata di venerdì contrassegnata da cancellazioni, ritardi e bus sostitutivi a causa dell’incidente a ...