LIVE Dinamo Sassari-Cantù, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Serie A 2020-2021 di basket tra il Banco di Sardegna Sassari e l’Acqua San Bernardo Cantù, valevole per la quindicesima giornata del torneo nazionale. Quello di oggi è quasi un testacoda, con i sardi attualmente terzi, mentre Cantù è penultima, a due punti dalla zona retrocessione. Sfida, dunque, fondamentale per entrambe le squadre, con Sassari alla ricerca del quarto successo consecutivo (e il sesto in sette partite), mentre i lombardi puntano alla terza vittoria in cinque partite per rilanciarsi nella parte bassa del tabellone. In casa Dinamo da tenere d’occhio Miro ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuona sera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella sfida diA 2020-2021 ditra il Banco di Sardegnae l’Acqua San Bernardo, valevole per la quindicesima giornata del torneo nazionale. Quello di oggi è quasi un testacoda, con i sardi attualmente terzi, mentreè penultima, a due punti dalla zona retrocessione. Sfida, dunque, fondamentale per entrambe le squadre, conalla ricerca del quarto successo consecutivo (e il sesto in sette partite), mentre i lombardi puntano alla terza vittoria in cinque partite per rilanciarsi nella parte bassa del tabellone. In casada tenere d’occhio Miro ...

nhdx31 : Dinamo Bucuresti vs Miercurea Ciuc >>> - zazoomblog : LIVE Tenerife-Dinamo Sassari 82-67 Champions League basket in DIRETTA: spagnoli letali da tre ora i sardi sono alle… - zazoomblog : LIVE Tenerife-Dinamo Sassari 29-15 Champions League basket in DIRETTA: primo tempo da incubo per i sardi -… - zazoomblog : LIVE – Tenerife-Dinamo Sassari 0-0 basket Champions League 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Tenerife-Dinamo… - zazoomblog : LIVE Tenerife-Dinamo Sassari Champions League basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Tenerife-Dinamo… -