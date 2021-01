L'appello di Gualtieri: "Evitiamo il caos, ora il recovery è più robusto" (Di domenica 10 gennaio 2021) AGI - "Precipitare il Paese nel caos e nell'incertezza non sarebbe compreso e apprezzato dalle famiglie, dai lavoratori e dalle imprese, che si aspettano meno polemiche e più fatti. E a buon diritto": è l'avvertimento lanciato dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in un'intervista al Corriere della Sera. Gualtieri si è detto comunque "fiducioso che prevarrà in tutti il senso di responsabilità verso gli italiani". Per il ministro "il dialogo con i partiti di maggioranza" sul Recovery Plan "è stato molto utile perché ha permesso di migliorare l'impostazione del piano e rafforzarne coerenza e visione strategica". "Su questa base ora si sta finalizzando la revisione del testo", ha aggiunto, "auspico che martedì sia approvata dal Consiglio dei ministri per poi avviare subito il confronto con il Parlamento, con le forze sociali e con la Commissione europea. ... Leggi su agi (Di domenica 10 gennaio 2021) AGI - "Precipitare il Paese nele nell'incertezza non sarebbe compreso e apprezzato dalle famiglie, dai lavoratori e dalle imprese, che si aspettano meno polemiche e più fatti. E a buon diritto": è l'avvertimento lanciato dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in un'intervista al Corriere della Sera. Gualtieri si è detto comunque "fiducioso che prevarrà in tutti il senso di responsabilità verso gli italiani". Per il ministro "il dialogo con i partiti di maggioranza" sul Recovery Plan "è stato molto utile perché ha permesso di migliorare l'impostazione del piano e rafforzarne coerenza e visione strategica". "Su questa base ora si sta finalizzando la revisione del testo", ha aggiunto, "auspico che martedì sia approvata dal Consiglio dei ministri per poi avviare subito il confronto con il Parlamento, con le forze sociali e con la Commissione europea. ...

