Kate Middleton, l’indiscrezione sulla presunta amante di William: «È stata un ‘contrattempo’…» (Di domenica 10 gennaio 2021) . A due anni dai rumors, sul presunto flirt tra il principe William e la vicina di casa Rose Hanbury, Marchesa di Cholmondeley, nuove indiscrezioni riportano il “caso” alla ribalta. A riporta l’affaire all’attenzione dei media è Angela Mollard, esperta in questioni reali. Fu lei a rivelare che Kate Middleton comanda a bacchetta il marito e a spiegare perché per un periodo non indossasse più l’anello di fidanzamento. Sul caso Rose Hanbury, l’esperta ha spiegato: «Non credo che William sia il tipo che metterebbe mai in pericolo il suo matrimonio o la monarchia. Ho il sospetto che fossero solo buoni amici e andassero d’accordo. Non nego la possibilità di un legame inappropriato. Ma il fatto che il pettegolezzo sia durato solo qualche mese e non se ne sia più parlato mi fa pensare che si sia trattato solo di un ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 10 gennaio 2021) . A due anni dai rumors, sul presunto flirt tra il principee la vicina di casa Rose Hanbury, Marchesa di Cholmondeley, nuove indiscrezioni riportano il “caso” alla ribalta. A riporta l’affaire all’attenzione dei media è Angela Mollard, esperta in questioni reali. Fu lei a rivelare checomanda a bacchetta il marito e a spiegare perché per un periodo non indossasse più l’anello di fidanzamento. Sul caso Rose Hanbury, l’esperta ha spiegato: «Non credo chesia il tipo che metterebbe mai in pericolo il suo matrimonio o la monarchia. Ho il sospetto che fossero solo buoni amici e andassero d’accordo. Non nego la possibilità di un legame inappropriato. Ma il fatto che il pettegolezzo sia durato solo qualche mese e non se ne sia più parlato mi fa pensare che si sia trattato solo di un ...

