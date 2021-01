Juventus, in vista dell’Inter due calciatori a rischio (Di domenica 10 gennaio 2021) La Juventus rischia di perdere alcuni calciatori importanti in vista del big match con l'Inter di domenica 17 gennaio. I primi 45 minuti del match contro il Sassuolo sono stati caratterizzati da tre infortuni che hanno visto uscire prima McKennie, poi Dybala. Infine Chiesa toccato duro da Obiang, poi espulso, ma il numero 22 bianconero è rimasto in campo. caption id="attachment 1078107" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 10 gennaio 2021) Larischia di perdere alcuniimportanti indel big match con l'Inter di domenica 17 gennaio. I primi 45 minuti del match contro il Sassuolo sono stati caratterizzati da tre infortuni che hanno visto uscire prima McKennie, poi Dybala. Infine Chiesa toccato duro da Obiang, poi espulso, ma il numero 22 bianconero è rimasto in campo. caption id="attachment 1078107" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

JuventusFCYouth : #Under23 | Sabato si torna in campo ?? Il video dell'allenamento odierno è on demand su @JuventusTV, qui ??… - ItaSportPress : Juventus, in vista dell'Inter due calciatori a rischio - - internewsit : McKennie si fa male in Juventus-Sassuolo! Pirlo trema in vista dell'Inter? - - kinglomux : RT @Rossonerosemper: Incredibile come Milan-Juventus che all'estero è vista come Real-Barcellona sia passata quasi in sordina nel mentre si… - Rossonerosemper : Incredibile come Milan-Juventus che all'estero è vista come Real-Barcellona sia passata quasi in sordina nel mentre… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus vista Inter, brutte notizie per Conte: un altro infortunato in vista della Juve Juventus News 24 Juventus Napoli, Frattini: «Il protocollo afferma il potere delle ASL»

Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia del CONI, ha commentato la sentenza relativa al caso Juventus-Napoli ...

Infortunati Juventus, guai per Pirlo: Dybala e McKennie lasciano il campo

INFORTUNATI JUVENTUS – Continua il momento nero dal punto di vista fisico per i bianconeri. Andrea Pirlo dopo aver perso Cuadrado, De Ligt e Alex Sandro positivi al covid, perde altre due pedine ...

Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia del CONI, ha commentato la sentenza relativa al caso Juventus-Napoli ...INFORTUNATI JUVENTUS – Continua il momento nero dal punto di vista fisico per i bianconeri. Andrea Pirlo dopo aver perso Cuadrado, De Ligt e Alex Sandro positivi al covid, perde altre due pedine ...