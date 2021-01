Isola dei famosi: tra i concorrenti una conduttrice e un’insegnate di fitness (Di domenica 10 gennaio 2021) Il reality di Canale 5 si appresta a riaprire i battenti a partire da marzo 2021 e la rosa dei concorrenti si fa sempre più interessante L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 10 gennaio 2021) Il reality di Canale 5 si appresta a riaprire i battenti a partire da marzo 2021 e la rosa deisi fa sempre più interessante L'articolo proviene da Gossip e Tv.

_moonlight_01v : RT @mariahsbubble: Maria Teresa Ruta al #GFVIP. Patrizia Rossetti prima naufraga ufficiale all’Isola dei Famosi. SIGNORE DELLA TV WORLD D… - Anastas11877301 : RT @emifreal: Raz degan ricorda molto tommy lui per questo vinse l'isola dei famosi perché anche da solo e riuscito a far uscire un caratte… - beatricemarsili : RT @emifreal: Raz degan ricorda molto tommy lui per questo vinse l'isola dei famosi perché anche da solo e riuscito a far uscire un caratte… - Nicolet84520681 : RT @Bisto98428883: @VezzoliNarciso Con le banche che non concedono più nulla, chi affitta che richiede garanzie impossibili, i salari sotto… - Gaia19066345 : RT @emifreal: Raz degan ricorda molto tommy lui per questo vinse l'isola dei famosi perché anche da solo e riuscito a far uscire un caratte… -