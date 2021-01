Gazzetta: Osimhen starà fuori ancora a lungo, Gattuso accantona gli esperimenti in attacco (Di domenica 10 gennaio 2021) Osimhen starà ancora fuori a lungo, scrive la Gazzetta dello Sport nel parlare dei problemi in attacco del Napoli. L’emergenza del momento ha convinto Gattuso ad accantonare gli esperimenti come quello di Lozano centravanti. Al centro dell’attacco, contro l’Udinese, torna Petagna. “L’esperimento di Lozano centravanti è stato accantonato, per il momento non se ne parla. Come riferimento offensivo ci sarà Andrea Petagna che, finora, è andato in gol 4 volte, pur giocando appena 5 gare da titolare. Da subentrato, l’attaccante ha realizzato ben3reti (Benevento, Sampdoria e Spezia). Ma l’emergenza del momento (Osimhen starà fuori ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 gennaio 2021), scrive ladello Sport nel parlare dei problemi indel Napoli. L’emergenza del momento ha convintoadre glicome quello di Lozano centravanti. Al centro dell’, contro l’Udinese, torna Petagna. “L’esperimento di Lozano centravanti è statoto, per il momento non se ne parla. Come riferimento offensivo ci sarà Andrea Petagna che, finora, è andato in gol 4 volte, pur giocando appena 5 gare da titolare. Da subentrato, l’attaccante ha realizzato ben3reti (Benevento, Sampdoria e Spezia). Ma l’emergenza del momento (...

tuttonapoli : Gazzetta - Osimhen fuori ancora a lungo. Ma Gattuso accantona gli esperimenti - napolista : Gazzetta: Osimhen starà fuori ancora a lungo, Gattuso accantona gli esperimenti in attacco L’allenatore ha deciso d… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Lozano centravanti contro lo Spezia, esperimento in attesa del recupero di Osimhen - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Lozano centravanti contro lo Spezia, esperimento in attesa del recupero di Osimhen - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Lozano centravanti contro lo Spezia, esperimento in attesa del recupero di Osimhen -