Elodie | riassunto dei best look in attesa di rivederla a Sanremo 2021

(Di domenica 10 gennaio 2021) Secondo il dizionario della moda, dicesi icona di stile 4.0 colei che qualunque cosa indossi e faccia vedere su Instagram, noi l’aggiungiamo in una manciata di secondi al carrello. Ora, questa definizione calza sicuramente a pennello a Elodie, tra le popstar nostrane dotata di maggiore senso dello stile. Il 2020 non è stato certo uno dei migliori anni della nostra vita, ok, ma, dal punti di vista couture, i look della cantante romana ci hanno fornito gioie, rappresentando nel corso dei mesi un vademecum à la page da tener presente anche nel 2021.