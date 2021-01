Dakar 2021 | la tappa di oggi | orario | percorso | programma | tv della Ha’il-Sakaka

Leggi su oasport

(Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo l’unica giornata di riposomanifestazione, si torna a gareggiare in Arabia Saudita per la settima, 43ma edizione del rally raid più importante ed impegnativo al mondo. Quest’andrà in scena la Marathon Stage, con 471 km cronometrati (oltre a 267 km di trasferimento) in cui i piloti o gli equipaggi non avranno a disposizione alcun tipo di assistenza tecnica in caso di necessità. Si profila dunque una frazione potenzialmente fondamentale in ottica classifica generale nelle varie categorie, con la concreta possibilità di guadagnare o perdere molto terreno in base all’andamentoprova. Partenzaprevista a, con il traguardo posizionato a...