Crisi di Governo, la replica di Giuseppe Conte: “Non sono affatto paziente” (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo le pesanti bordate arrivate al premier da parte del Ministro Teresa Bellanova, e la generale aria di Crisi con una parte della sua maggioranza, Giuseppe Conte ha replicato con un lungo post. Una risposta alla tensione crescente che potrebbe risolversi nel corso del prossimo Cdm, oppure peggiorare e sancire il definitivo crollo della sua seconda esperienza di Governo. Conte sotto attacco di Italia Viva, la replica “Conte ne prenda atto: questa esperienza di Governo è conclusa“. A dirlo, nella giornata di ieri, non è stato un Matteo Salvini o altri membri dell’opposizione, ma il Ministro Teresa Bellanova. Cresce così il malumore da parte di Italia Viva, che chiede interventi più decisi, meno immobilismo e allo stesso tempo ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo le pesanti bordate arrivate al premier da parte del Ministro Teresa Bellanova, e la generale aria dicon una parte della sua maggioranza,hato con un lungo post. Una risposta alla tensione crescente che potrebbe risolversi nel corso del prossimo Cdm, oppure peggiorare e sancire il definitivo crollo della sua seconda esperienza disotto attacco di Italia Viva, lane prenda atto: questa esperienza diè conclusa“. A dirlo, nella giornata di ieri, non è stato un Matteo Salvini o altri membri dell’opposizione, ma il Ministro Teresa Bellanova. Cresce così il malumore da parte di Italia Viva, che chiede interventi più decisi, meno immobilismo e allo stesso tempo ...

fattoquotidiano : Crisi di governo? “Per il 78% degli italiani è il momento sbagliato. E per il 58% è fastidiosa manovra di palazzo”.… - dariofrance : Credo bastino un po’ di buonsenso e di buona volontà per evitare una crisi di governo in piena pandemia. Martedì ma… - ricpuglisi : Le veline governative verso i mass media intorno alla crisi di governo mi sembrano condizione sufficiente per mette… - PulzelladO : RT @muzza1966: Rivendico il diritto di: ritenere grave una crisi di governo in piena pandemia e piano vaccinale, indignarmi per il cinismo… - T_Russo_ : RT @severusmagiustu: “É colpa del governo che applica una dittatura sanitaria e non da soldi per la crisi”. Ok. #Lucca -