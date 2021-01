Can Yaman multato di 400 euro. Colpa dell’assembramento di fan (Di domenica 10 gennaio 2021) Can Yaman, Roma No, you Can(‘t). Gli assembramenti nel mezzo di una pandemia non puoi farli, nemmeno se sei Can Yaman. E così, per l’attore turco sono scattati 400 euro di multa. Il protagonista della serie tv Daydreamer – Le Ali del Sogno è stato sanzionato per violazione delle norme anti-Covid a seguito dell’assiepamento creatosi l’altro ieri davanti ad un albergo romano, dove decine di fan lo avevano atteso e si erano accalcati per poterlo avvicinare. Le immagini dell’attore accerchiato dalla folla hanno suscitato scalpore, in quanto palesemente in contrasto con le normative anti-contagio che vietano simili assembramenti. Secondo quanto riferito da fonti della Questura, l’entourage dell’attore e l’albergo avevano concordato che Yaman entrasse da un ingresso secondario, come effettivamente avvenuto. Po i però – ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 10 gennaio 2021) Can, Roma No, you Can(‘t). Gli assembramenti nel mezzo di una pandemia non puoi farli, nemmeno se sei Can. E così, per l’attore turco sono scattati 400di multa. Il protagonista della serie tv Daydreamer – Le Ali del Sogno è stato sanzionato per violazione delle norme anti-Covid a seguito dell’assiepamento creatosi l’altro ieri davanti ad un albergo romano, dove decine di fan lo avevano atteso e si erano accalcati per poterlo avvicinare. Le immagini dell’attore accerchiato dalla folla hanno suscitato scalpore, in quanto palesemente in contrasto con le normative anti-contagio che vietano simili assembramenti. Secondo quanto riferito da fonti della Questura, l’entourage dell’attore e l’albergo avevano concordato cheentrasse da un ingresso secondario, come effettivamente avvenuto. Po i però – ...

Radio105 : 'Queste cose non si possono pianificare, vediamo. Sono sempre aperto alle cose che mi porta la fine.' #CanYaman… - rtl1025 : ?? #CanYaman protagonista del nuovo spot #DeCecco ha mandato in tilt le tendenze ?? - repubblica : Can Yaman multato per l'assembramento davanti all'Eden per lo spot di Ozptek. L'ira di Gabrielli che chiede una rel… - miottobabi77 : @Le_Yamanine @canyaman1989 @FerzanOzpetek @cuneytsayil @ilkerbilgi @guldemcan @samish80 @aydan_m_ @1Sanaat… - Denise25585 : RT @Le_Yamanine: ??Grz davvero x tt quello che insieme ci avete regalato @canyaman1989 e @FerzanOzpetek emozioni che ci restano nel cuore i… -