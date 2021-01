Braciole al sugo (Di domenica 10 gennaio 2021) Le sono una ricetta facile e veloce da preparare, un piatto tradizionale ricco di gusto e di sapore. Seguite questa ricetta per lasciare tutti a bocca aperta. Vediamo insieme il procedimento Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 4 fette di carne di vitello 1 spicchio d’aglio 1 ciuffo di prezzemolo 1 pezzo di pecorino romano 750 ml di salsa di pomodoro 1/2 cipolla Mezzo bicchiere di vino bianco secco Sale q.b. Pepe nero q.b. Olio extravergine d’oliva q.b. Per preparare le iniziamo mettendo sul tagliere la carne per batterla con il batticarne. Poi tagliate finemente la cipolla e mettetela a rosolare in padella insieme ad un filo d’olio extravergine di oliva. Intanto tagliate l’aglio ed il prezzemolo, poi stendete le fettine una alla volta, aggiungete il sale, il pepe, il prezzemolo, l’aglio e un pezzetto di pecorino romano. Arrotolate le ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 10 gennaio 2021) Le sono una ricetta facile e veloce da preparare, un piatto tradizionale ricco di gusto e di sapore. Seguite questa ricetta per lasciare tutti a bocca aperta. Vediamo insieme il procedimento Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 4 fette di carne di vitello 1 spicchio d’aglio 1 ciuffo di prezzemolo 1 pezzo di pecorino romano 750 ml di salsa di pomodoro 1/2 cipolla Mezzo bicchiere di vino bianco secco Sale q.b. Pepe nero q.b. Olio extravergine d’oliva q.b. Per preparare le iniziamo mettendo sul tagliere la carne per batterla con il batticarne. Poi tagliate finemente la cipolla e mettetela a rosolare in padella insieme ad un filo d’olio extravergine di oliva. Intanto tagliate l’aglio ed il prezzemolo, poi stendete le fettine una alla volta, aggiungete il sale, il pepe, il prezzemolo, l’aglio e un pezzetto di pecorino romano. Arrotolate le ...

