Zona arancione: ricominciano i divieti, regole transigenti per i problemi di cuore (Di sabato 9 gennaio 2021) Ancora due giorni di Zona arancione per l’Italia. Dopo il weekend si torna alla ripartizione per semafori, nessuna Zona rossa. Tutte gialle tranne Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Napoli Zona gialla folla in via Toledo (Newfotosud Renato Esposito)Intanto ecco le direttive su cosa si potrà fare o non fare. Certamente in Zona arancione sarà possibile andare nei negozi, che avranno l’autorizzazione a rimanere aperti fino alle 21 tutti i giorni. Ancora chiusura per bar e ristoranti, si potrà andare a prendere cibo da asporto fino alle 22, oppure ordinare a domicilio. All’interno dei comuni non ci saranno limitazioni, salvo quelle imposte dal coprifuoco, tra le 5 e le 22. Sarà inoltre possibili uscire dal proprio comune, rimanendo all’interno della propria regione, ... Leggi su chenews (Di sabato 9 gennaio 2021) Ancora due giorni diper l’Italia. Dopo il weekend si torna alla ripartizione per semafori, nessunarossa. Tutte gialle tranne Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Napoligialla folla in via Toledo (Newfotosud Renato Esposito)Intanto ecco le direttive su cosa si potrà fare o non fare. Certamente insarà possibile andare nei negozi, che avranno l’autorizzazione a rimanere aperti fino alle 21 tutti i giorni. Ancora chiusura per bar e ristoranti, si potrà andare a prendere cibo da asporto fino alle 22, oppure ordinare a domicilio. All’interno dei comuni non ci saranno limitazioni, salvo quelle imposte dal coprifuoco, tra le 5 e le 22. Sarà inoltre possibili uscire dal proprio comune, rimanendo all’interno della propria regione, ...

robersperanza : Ho firmato una nuova ordinanza che porta in zona arancione le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia… - Agenzia_Ansa : #Covid, in zona arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Nuova ordinanza del ministro dell… - Corriere : ?? Da lunedì 11 gennaio Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia andranno in zona arancione, mentre le… - GiovanniRoi : Le altre sette Regioni che rischiano la zona rossa o arancione. Ma questo dimostra alla Regione di avere rispetto su tutto. - BelcastroSalv : Calabria, Emilia, Lombardia Sicilia e Veneto in zona arancione: ecco i dati del monitoraggio - la Repubblica… -