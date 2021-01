Trump “bandito a vita”: non potrà mai più farne parte (Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo averlo inizialmente sospeso temporaneamente, Twitter ha deciso di sospendere in modo permanente l’account di Donald Trump, la società spiega il motivo Donald Trump era stato bannano in modo temporaneo da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo averlo inizialmente sospeso temporaneamente, Twitter ha deciso di sospendere in modo permanente l’account di Donald, la società spiega il motivo Donaldera stato bannano in modo temporaneo da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

uranioblog : RT @real_fabristol: Twitter Facebook Instagram Apple Discord Snapchat Twitch Hanno tutti bandito Trump nel giro di qualche ora. Non riusci… - 25e82c1a95c1496 : RT @lovedjimin13: Trump che viene bandito da Twitter e contemporaneamente dalla Casa bianca WE LOVE TO SEE IT #TrumpBanned - GiulioConte79 : La democrazia negli USA: - Michael Flynn bandito da Twitter - Sidney Powell bandito da Twitter - Donald Trump b… - martyisbackk : #TrumpBanned Trump bandito dai social un po’ come quando da piccolo se facevi il cattivo ti toglievano i giocattoli… - fede1459 : RT @lovedjimin13: Trump che viene bandito da Twitter e contemporaneamente dalla Casa bianca WE LOVE TO SEE IT #TrumpBanned -

Ultime Notizie dalla rete : Trump bandito Usa: Donald Trump bandito da Twitch dopo l'attacco al Congresso TGCOM Trump “bandito a vita”: non potrà mai più farne parte

This is "The End": Twitter banna Trump per sempre!

