Sport in tv oggi sabato 9 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 9 gennaio 2021)ci aspetta una giornata ricca di. Menu ricchissimo per gliinvernali: discesa femminile a St. Anton, gigante maschile ad Aldelboden, Tour de Ski in Val di Fiemme, inseguimento di biathlon a Oberhof, PGS di snowboard a Scuol, bob e slittino. Proseguono i tornei di tennis tra il WTA 500 di Abu Dhabi, l’ATP 250 di Antalya e l’ATP 250 di Delray Beach. Tantissimo calcio italiano e internazionale, alcuni anticipi di basket e volley, il football americano e tanto altro ancora. Da non perdere la 12 Ore del Golfo con Valentino Rossi al volante di una Ferrari. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegliivi in...