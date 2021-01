Serie C 2020/2021: Sambenedettese vittoriosa a Salò, Botta trascinatore (Di sabato 9 gennaio 2021) RIVIVI LA DIRETTA La Sambenedettese ha sconfitto la FeralpiSalò per 1-2, un successo esterno che ha caratterizzato la diciottesima giornata della Serie C 2020/2021. Gli ospiti hanno trovato il vantaggio grazie a una combinazione splendida di Botta e Lescano, il primo fantasista e il secondo bomber letale per lo 0-1 al 33?. I padroni di casa hanno tentato di reagire, sebbene non con particolare veemenza, subendo per ampi tratti la pressione offensiva asfissiante degli avversari. Il colpo di grazia della Samb è giunto al 55?. Azione individuale inarrestabile di Botta, il quale ha disegnato una traiettoria perfetta con il proprio mancino, letale per De Lucia. La seconda punta ex Inter ha dimostrato nuovamente di valere molto più di quanto la categoria possa offrirgli, ... Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) RIVIVI LA DIRETTA Laha sconfitto la Feralpiper 1-2, un successo esterno che ha caratterizzato la diciottesima giornata della. Gli ospiti hanno trovato il vantaggio grazie a una combinazione splendida die Lescano, il primo fantasista e il secondo bomber letale per lo 0-1 al 33?. I padroni di casa hanno tentato di reagire, sebbene non con particolare veemenza, subendo per ampi tratti la pressione offensiva asfissiante degli avversari. Il colpo di grazia della Samb è giunto al 55?. Azione individuale inarrestabile di, il quale ha disegnato una traiettoria perfetta con il proprio mancino, letale per De Lucia. La seconda punta ex Inter ha dimostrato nuovamente di valere molto più di quanto la categoria possa offrirgli, ...

DiMarzio : #RomaInter, le parole di #Conte alla vigilia - DiMarzio : Indicazioni di formazione e non solo: #Pirlo presenta #JuveSassuolo in conferenza - DiMarzio : #Milan, la probabile formazione di #Pioli in vista della partita contro il #Torino - sportface2016 : #LBASerieA LIVE - Trento e Virtus Bologna si sfidano nell'anticipo della 15° giornata: segui gli aggiornamenti da… - GurzoBahri : RT @DiMarzio: #MilanTorino, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020 Le 20 migliori serie tv del 2020 da recuperare Io Donna LIVE MILAN - TORINO SERIE A 2020/2021. DIRETTA LIVE. ORARIO, FORMAZIONI, DOVE VEDERLA

PREPARTITA. Milan - Torino è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie A 2020/2021. La partita è in programma il giorno 9 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Giu ...

Formazioni ufficiali Milan Torino: Ibrahimovic e Calhanoglu in panchina

Le formazioni ufficiali di Milan Torino match valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori ...

PREPARTITA. Milan - Torino è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie A 2020/2021. La partita è in programma il giorno 9 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Giu ...Le formazioni ufficiali di Milan Torino match valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori ...