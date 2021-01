Salvini | perché indossare quella mascherina con il volto di Borsellino è un gesto di sciacallaggio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 gennaio 2021) Con Trump, con il tricolore, con il logo della Champions League, con Lega, con la scritta A testa Alta. E ieri sera a Palermo, prima dell’udienza preliminare del processo in cui è imputato di sequestro di persona e rifiuto d’atto d’ufficio per aver vietato lo sbarco nell’agosto del 2019 di 107 migranti soccorsi da Open Arms, l’ex ministro dell’Interno Matteosi è presentato in via D’Amelio indossando unacon ildi Paoloe una frase del magistrato. Il ‘cambio d’abito’ è avvenuto poco prima di scendere dall’auto con lo scopo di depositare una corona nel luogo in cuiperse la vita insieme insieme alla moglie e ai tre uomini della scorta. Che il leader leghista mancasse di misura e di senso del ridicolo, non è una novità. Ma quello ...