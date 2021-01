Peter Moore: FIFA Ultimate Team è 'parecchio distante' dal gioco d'azzardo (Di sabato 9 gennaio 2021) Il veterano dell'industria videoludica Peter Moore non vede i pacchetti di FIFA Ultimate Team come gioco d'azzardo. Moore ha ricoperto il ruolo di presidente di EA Sports quando la modalità di gioco è stata introdotta per la prima volta nella serie, ovvero nel 2008 in FIFA 09. Dopodiché, ha ricoperto altre posizioni presso EA Sports, questo prima di lasciare l'azienda e diventare CEO del Liverpool FC. In un'intervista rilasciata a GamesIndustry.biz riguardo il suo recente ritorno nell'industria come director della divisione mobile sports games del publisher Nifty Games, gli è stato chiesto cosa pensasse a riguardo delle critiche sulle loot box e le dinamiche casuali di monetizzazione, un dibattito di cui ... Leggi su eurogamer (Di sabato 9 gennaio 2021) Il veterano dell'industria videoludicanon vede i pacchetti dicomed'ha ricoperto il ruolo di presidente di EA Sports quando la modalità diè stata introdotta per la prima volta nella serie, ovvero nel 2008 in09. Dopodiché, ha ricoperto altre posizioni presso EA Sports, questo prima di lasciare l'azienda e diventare CEO del Liverpool FC. In un'intervista rilasciata a GamesIndustry.biz riguardo il suo recente ritorno nell'industria come director della divisione mobile sports games del publisher Nifty Games, gli è stato chiesto cosa pensasse a riguardo delle critiche sulle loot box e le dinamiche casuali di monetizzazione, un dibattito di cui ...

