No a deposito scorie nucleari in Puglia: 'Fronte comune con la Basilicata' (Di sabato 9 gennaio 2021) BARI - 'Come Regione Puglia ci opporremo con tutte le nostre forze alla scelta scellerata di individuare l'Alta Murgia come possibile sito per lo smaltimento di rifiuti nucleari'. Lo sottolinea l'...

maurorotelli : Non smetteremo un giorno di denunciare quanto sia sbagliata la scelta di costruire il deposito nazionale di scorie… - CarloCalenda : Il Governo è stato coraggioso a pubblicare l’elenco dei possibili siti per il deposito di scorie nucleari. Il Minis… - matteosalvinimi : Decine di Comuni non vogliono ospitare il deposito nazionale di rifiuti radioattivi, eppure ci sono sindaci che pre… - internazlucana : RT @cronachelucane: DEPOSITO UNICO SCORIE NUCLEARI S’ATTIVA PURE LA 3A COMMISSIONE - Il presidente Quarto l’ha convocata per mercoledì pros… - cronachemezzog : DEPOSITO UNICO SCORIE NUCLEARI S’ATTIVA PURE LA 3A COMMISSIONE -