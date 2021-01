"Giulia è fidanzata". Bomba fuori dalla casa, Pretelli su tutte le furie e con la Salemi finisce nel peggiore dei modi (Di sabato 9 gennaio 2021) Prima il flirt. Ora il gelo in diretta. E sembra non esserci pace per Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip. Infatti, da indiscrezione, la su storia lampo con Giulia Salemi dovrebbe essere agli sgoccioli. Una spifferata arriva nel programma condotto da Alfonso Signorini: è fidanzata. “Devi capire che Elisabetta non ha nessuno fuori. Ca…o lo capisci che Giulia sta con te solo per il gioco?“, urla una voce con il megafono fuori dalla casa. Ma la Salemi, che si sente chiamata in causa, replica: “Non conosco nessun Alessio. Ma ti pare?”. A Pretelli non va giù questo boccone amaro. E dice: “Non c'è niente da ridere, lo conosci? Magari è qualcuno che frequentavi?” I toni diventano accesi: “Ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Prima il flirt. Ora il gelo in diretta. E sembra non esserci pace per Pierpaoloal Grande Fratello Vip. Infatti, da indiscrezione, la su storia lampo condovrebbe essere agli sgoccioli. Una spifferata arriva nel programma condotto da Alfonso Signorini: è. “Devi capire che Elisabetta non ha nessuno. Ca…o lo capisci chesta con te solo per il gioco?“, urla una voce con il megafono. Ma la, che si sente chiamata in causa, replica: “Non conosco nessun Alessio. Ma ti pare?”. Anon va giù questo boccone amaro. E dice: “Non c'è niente da ridere, lo conosci? Magari è qualcuno che frequentavi?” I toni diventano accesi: “Ma ...

