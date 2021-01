Disastro aereo: trovati i primi resti in mare. Video (Di sabato 9 gennaio 2021) Persa ogni speranza di trovare sopravvissuti dopo l'allarme sul mare di Giava: testimoni riferiscono di avere visto precipitare in mare l'aereo di cui erano stati persi i contatti radio e radar poco dopo il decollo. Recuperati resti delle vittime e rottami. #Video ALLA FINE DELL' ARTICOLO Si tratta del volo SJ 182 della compagnia indonesiana Sriwijaya Air decollato dalla capitale Giacarta e diretto a Pontianak nella provincia di Kalimantan, sulla costa occidentale del Borneo: i collegamenti con il Boeing 737-500 si sono interrotti qualche minuto dopo la partenza dall'aeroporto internazionale Soekarno-Hatta mentre il jet bimotore si trovava a circa 3mila metri di quota, ovvero a metà dell'ascesa fino alla quota di crociera del volo di poco più di 700 chilometri della ... Leggi su howtodofor (Di sabato 9 gennaio 2021) Persa ogni speranza di trovare sopravvissuti dopo l'allarme suldi Giava: testimoni riferiscono di avere visto precipitare inl'di cui erano stati persi i contatti radio e radar poco dopo il decollo. Recuperatidelle vittime e rottami. #ALLA FINE DELL' ARTICOLO Si tratta del volo SJ 182 della compagnia indonesiana Sriwijaya Air decollato dalla capitale Giacarta e diretto a Pontianak nella provincia di Kalimantan, sulla costa occidentale del Borneo: i collegamenti con il Boeing 737-500 si sono interrotti qualche minuto dopo la partenza dall'aeroporto internazionale Soekarno-Hatta mentre il jet bimotore si trovava a circa 3mila metri di quota, ovvero a metà dell'ascesa fino alla quota di crociera del volo di poco più di 700 chilometri della ...

