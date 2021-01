Diffidati Roma-Inter, i nerazzurri diffidati a rischio squalifica in vista della Juventus (Di sabato 9 gennaio 2021) L’unico giocatore inserito nella lista dei diffidati dell’Inter prima del match contro la Roma e in vista dello scontro che metterà di fronte i nerazzurri e la Juventus è Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, qualora dovesse essere ammonito ancora una volta contro i giallorossi, sarebbe costretto a scontare un turno di stop nel derby d’Italia, visto che ha già rimediato quattro cartellini gialli. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) L’unico giocatore inserito nella lista deidell’prima del match contro lae indello scontro che metterà di fronte ie laè Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, qualora dovesse essere ammonito ancora una volta contro i giallorossi, sarebbe costretto a scontare un turno di stop nel derby d’Italia, visto che ha già rimediato quattro cartellini gialli. SportFace.

