Covid, il 70% dei nuovi contagi è avvenuto ai cenoni (Di sabato 9 gennaio 2021) Il 70% dei contagi è avvenuto durante gli assembramenti natalizi. Li chiamano “contagi da Covid-panettone“, proprio perché 7 nuovi malati Covid su 10 sono stati traditi da cene e rimpatriate tra amici e parenti. Massimo Antonelli, direttore del reparto di malattie infettive del Gemelli di Roma commenta: “Sa come li chiamiamo? I contagi da Covid-panettone”. La cosa ancora più grave, come hanno spiegato i medici, è che c’è chi si è recato da amici e parenti con sintomi: “Le persone non hanno ancora capito che mal di testa o un mal di gola possono essere Covid”, dicono. È un dato triste ed allarmante, ma a quanto pare “gli italiani sembrano non aver imparato la lezione”, commenta Davide Resi, medico Bolognese intervistato da ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 9 gennaio 2021) Il 70% deidurante gli assembramenti natalizi. Li chiamano “da-panettone“, proprio perché 7malatisu 10 sono stati traditi da cene e rimpatriate tra amici e parenti. Massimo Antonelli, direttore del reparto di malattie infettive del Gemelli di Roma commenta: “Sa come li chiamiamo? Ida-panettone”. La cosa ancora più grave, come hanno spiegato i medici, è che c’è chi si è recato da amici e parenti con sintomi: “Le persone non hanno ancora capito che mal di testa o un mal di gola possono essere”, dicono. È un dato triste ed allarmante, ma a quanto pare “gli italiani sembrano non aver imparato la lezione”, commenta Davide Resi, medico Bolognese intervistato da ...

