Covid | Cagliari | flash mob #ioapro contro chiusura ristoranti

(Di sabato 9 gennaio 2021), 09 GEN - Hanno aperto normalmente per consegnare le pietanze da asporto e, come previsto dalla normativa, hanno fatto tranquillamente accomodare i clienti che attendevano di ritirale: tutti ...

annatrieste : Lo racconteremo ai nipoti: 'Era l'inizio del 2021, c'era il Covid, il Napoli giocava a Cagliari e l'arbitro fischiò un rigore' - nanku_runaisa : RT @UnioneSarda: #COVID19, Lapia: '#Sardegna zona rossa mascherata di giallo' - momperiglia : RT @UnioneSarda: #COVID19, Lapia: '#Sardegna zona rossa mascherata di giallo' - UnioneSarda : #COVID19, Lapia: '#Sardegna zona rossa mascherata di giallo' - UnioneSarda : #Sardegna - In un giorno nell'Isola oltre quattromila vaccini anti-#COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cagliari

ANSA Nuova Europa

"Per giorni e giorni ci siamo sentiti dire che in Sardegna la curva dei contagi era in calo. Questa rassicurazione era infondata perché si basava su comunicazioni intempestive: la curva dei contagi è ...All'Ospedale Marino vaccinati tutti i dipendenti. Somministrato il 100% delle dosi a disposizione del vaccino anti-covid.