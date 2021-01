Ancora troppi assembramenti a Roma: chiuse alcune aree a Trastevere e al Pigneto (Di sabato 9 gennaio 2021) Ieri, la polizia locale ha isolato alcune zone della movida Romana per i troppi assembramenti. Dal tardo pomeriggio di ieri, fino allo scattare del coprifuoco, sono state chiuse infatti aree dei quartieri Trastevere, Pigneto e anche piazza Bologna per il numero elevato di persone che non permettevano il rispetto delle distanze di sicurezza. Proprio ieri nel quartiere storico di Trastevere è andata in scena un’altra rissa, dopo quella del Pincio. Fortunatamente, sono state coinvolte molte meno persone: cinque gli uomini arrestati dalla polizia, tutti denunciati all’Autorità Giudiziaria. “L’azione immediata degli operanti ha evitato che la situazione degenerasse, consentendo di salvaguardare l’incolumità delle persone presenti nella ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 gennaio 2021) Ieri, la polizia locale ha isolatozone della movidana per i. Dal tardo pomeriggio di ieri, fino allo scattare del coprifuoco, sono stateinfattidei quartierie anche piazza Bologna per il numero elevato di persone che non permettevano il rispetto delle distanze di sicurezza. Proprio ieri nel quartiere storico diè andata in scena un’altra rissa, dopo quella del Pincio. Fortunatamente, sono state coinvolte molte meno persone: cinque gli uomini arrestati dalla polizia, tutti denunciati all’Autorità Giudiziaria. “L’azione immediata degli operanti ha evitato che la situazione degenerasse, consentendo di salvaguardare l’incolumità delle persone presenti nella ...

Ancora troppi assembramenti a Roma: chiuse alcune aree a Trastevere e al Pigneto

