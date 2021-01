Al Sisi | affari e sogni del faraone

Leggi su panorama

(Di sabato 9 gennaio 2021) Mega grattacieli e deserti trasformati in centri commerciali. La grandeur urbanistica del presidente egiziano va di pari passo ai suoi interessi personali. Ma ora i progetti stanno mostrando tutti i loro limiti, in un Paese segnato dalla crisi economica. La Iconic Tower, il grattacielo più alto di tutta l'Africa, affilato, in vetro e acciaio, svetterà presto nella neo capitale dell'Egitto, a 45 chilometri dal centro del Cairo. Con i suoi 385,8 metri, è solo l'ultimo atto dei progetti grandiosi, a volte spropositati, del presidente Abdel Fattah Al-. L'edificio, 80 piani, sarà utilizzato per uffici e costerà 3 miliardi di dollari. «Sarà il simbolo della nuova era» ha enfatizzato il primo ministro Mostafa Madbouly. Nella visione di Al-è un'altra perla da inanellare nella sua collana di giganti edilizi e infrastrutturali. Un tocco ulteriore ...