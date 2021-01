Uomini e Donne oggi 8 gennaio: le anticipazioni del Trono Over e del Trono Classico (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo il ritorno quasi a sorpresa di Uomini e Donne, trasmesso ieri su Canale 5, il programma di Maria de Filippi si arricchisce di nuovi dettagli. oggi, venerdì 8 gennaio, il dating show riprenderà da dove aveva interrotto ieri. La puntata di giovedì è stata interamente dedicata a Gemma Galgani. La sua conoscenza con Maurizio sembra procedere bene, ma sarà sempre così?. Le anticipazioni dicono che il cavaliere col passare dei giorni si tirerà un po’ indietro, ma questo verrà trasmesso con ogni probabilità la prossima settimana. oggi invece Uomini e Donne dovrebbe proporre nuove storie del Trono Over. Prima tra tutte quella tra Aurora Tropea e Giancarlo. Tra i due sembrava fosse finito tutti, invece si ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo il ritorno quasi a sorpresa di, trasmesso ieri su Canale 5, il programma di Maria de Filippi si arricchisce di nuovi dettagli., venerdì 8, il dating show riprenderà da dove aveva interrotto ieri. La puntata di giovedì è stata interamente dedicata a Gemma Galgani. La sua conoscenza con Maurizio sembra procedere bene, ma sarà sempre così?. Ledicono che il cavaliere col passare dei giorni si tirerà un po’ indietro, ma questo verrà trasmesso con ogni probabilità la prossima settimana.invecedovrebbe proporre nuove storie del. Prima tra tutte quella tra Aurora Tropea e Giancarlo. Tra i due sembrava fosse finito tutti, invece si ...

