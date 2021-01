Una maglia donata e messa all’asta: il bel gesto di Ilicic per aiutare Giulia (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Domani Josip Ilicic e il Benevento saranno avversari. Sull’erba del “Ciro Vigorito” si contenderanno i tre punti, ma c’è una storia che lega lo sloveno al Sannio. Una storia bella, di quelle che fa sempre piacere raccontare. I protagonisti di questa vicenda sono due sanniti: Michele Barbato e Giulia Volpe, supportati dal Fantabluff organizzato a San Giorgio del Sannio. Michele, nel maggio 2019 e dopo alcune richieste, riesce a ricevere la maglia di Ilicic per un motivo ben preciso: fornire un contributo per una nobile causa, la lotta contro la fibrosi cistica. La maglia donata dal giocatore dell’Atalanta è stata infatti messa all’asta per raccogliere donazioni per trovare una cura alla malattia che ha colpito ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Domani Josipe il Benevento saranno avversari. Sull’erba del “Ciro Vigorito” si contenderanno i tre punti, ma c’è una storia che lega lo sloveno al Sannio. Una storia bella, di quelle che fa sempre piacere raccontare. I protagonisti di questa vicenda sono due sanniti: Michele Barbato eVolpe, supportati dal Fantabluff organizzato a San Giorgio del Sannio. Michele, nel maggio 2019 e dopo alcune richieste, riesce a ricevere ladiper un motivo ben preciso: fornire un contributo per una nobile causa, la lotta contro la fibrosi cistica. Ladal giocatore dell’Atalanta è stata infattiper raccogliere donazioni per trovare una cura alla malattia che ha colpito ...

Ultime Notizie dalla rete : Una maglia Una maglia, una foto, un abbraccio lassù: la famiglia della pallanuoto ricorda "Pippo" Il Tirreno Tansi: la Calabria maglia ancora nera su tutti i fronti nell’emergenza Covid: grazie Spirlì e Longo!

Il piano vaccinale in Calabria non è ancora operativo tanto da aver spinto l'Asp di Cosenza, in previsione dell'avvio della somministrazione alla cittadinanza, a chiedere l'aiuto dell'esercito al fine ...

