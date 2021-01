Ultima chiamata dal Pd: «Così si rotola alle urne…» (Di sabato 9 gennaio 2021) Stretto tra i continui rilanci e pretesti di Renzi per arrivare alla crisi e la proverbiale capacità di rinvio di Conte, il Pd prova ancora a rimettere insieme i cocci, un ultimi disperato «appello alla responsabilità» per evitare il baratro. «In questi mesi rispetto all’angoscia e alle paure degli italiani siamo stati un punto di riferimento», ha detto Zingaretti alla direzione dem. «Se ci siamo riusciti è perché il nostro assillo si è sempre stato porre in cima a tutto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 9 gennaio 2021) Stretto tra i continui rilanci e pretesti di Renzi per arrivare alla crisi e la proverbiale capacità di rinvio di Conte, il Pd prova ancora a rimettere insieme i cocci, un ultimi disperato «appello alla responsabilità» per evitare il baratro. «In questi mesi rispetto all’angoscia epaure degli italiani siamo stati un punto di riferimento», ha detto Zingaretti alla direzione dem. «Se ci siamo riusciti è perché il nostro assillo si è sempre stato porre in cima a tutto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

simodelrosso : Fondamentali saranno il NGENEU e l’agenda europea per contrastare le disuguaglianze e ripensare il nostro welfare s… - falconiofr : @andreatatti_ @bellaotero82 @marattin Si ma se non ora quando??qualcuno deve rischiare se no il paese come ha fatto… - Giopnik : @MilanNewsit @masolinismo potrebbe essere l’ultima chiamata per il gallo - tuttoatalanta : Muriel in forse, ultima chiamata Lammers. Perché non ha funzionato a Bergamo? - clamezze : RT @f_ronchetti: Nuovo appello al PdC @GiuseppeConteIT e al ministro @manfredi_min dei 14 luminari italiani e del sottoscritto per l'inclu… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultima chiamata Muriel in forse, ultima chiamata Lammers. Perché non ha funzionato a Bergamo? TUTTO mercato WEB Ultima chiamata dal Pd: «Così si rotola alle urne…»

Stretto tra i continui rilanci e pretesti di Renzi per arrivare alla crisi e la proverbiale capacità di rinvio di Conte, il Pd prova ancora a rimettere insieme i cocci, un ultimi disperato «appello ...

Calcio a 5, superata la crisi: ora è possibile la rinascita

L’inchiesta. Ma perché negli ultimi mesi si è parlato così tanto di calcio a 5? Purtroppo, non per meriti sportivi, visto che l’Italia — campione d’Europa nel 2014 — ...

Stretto tra i continui rilanci e pretesti di Renzi per arrivare alla crisi e la proverbiale capacità di rinvio di Conte, il Pd prova ancora a rimettere insieme i cocci, un ultimi disperato «appello ...L’inchiesta. Ma perché negli ultimi mesi si è parlato così tanto di calcio a 5? Purtroppo, non per meriti sportivi, visto che l’Italia — campione d’Europa nel 2014 — ...