"Si è aggravata, mi sta facendo un cu*** così". La moglie dell'attore lotta contro il Covid: "È uno strazio, nostra figlia in altro ospedale"

È un momento molto difficile per la vita di Maurizio Battista, il noto comico che ha conquistato gli italiani negli ultimi anni. Le sue battute e il suo umorismo, legati alla quotidianità, il suo accento romanesco e il suo stile inconfondibile hanno regalato gioia e risate a milioni di persone che ogni volta accorrono ai suoi spettacoli sia in tv che a teatro. Ora, però, c'è ben poco da ridere. L'intera famiglia di Maurizio è stata infatti colpita dal Coronavirus. Lo ha annunciato la moglie Alessandra Moretti con un post su Instagram, social network in cui è molto attiva. In questo momento Maurizio è asintomatico, mentre la moglie, che ha 33 anni, e la figlia di appena quattro anni sono state ricoverate in ospedale in condizioni ben più serie. "40 di febbre, una roba mai vista. Sto una m***a" ha scritto in un post

