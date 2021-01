Scrittori | addio a Neil Sheehan | autore bestseller ' Vietnam Una sporca bugia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Washington, 8 gen. - (Adnkronos) - Lo scrittore e giornalista statunitense, celebredei "Pentagon Papers", raccolta dei documenti segreti del Pentagono sui rapporti con il sud-est asiatico e la gestione della guerra in, e Premio Pulitzer 1989 per il libro. Una", è morto, ieri, 7 gennaio, nella sua casa di Washington all'età di 84 anni, per le complicazioni del morbo di Parkinson. Era nato come Cornelius Mahoney a Holyoke, nel Massachusetts, il 27 ottobre 1936.fu corrispondente per il "New York Times" durante il conflitto in: al suo ritorno in patria, scrisse articoli sul ruolo del Pentagono nella guerra asiatica, poi raccolti nel volume "The ...