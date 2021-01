Roma, fanno irruzione al Carrefour e minacciano la Guardia Giurata: attimi di paura in Via Ugo Ojetti (Di venerdì 8 gennaio 2021) Hanno fatto irruzione nel supermercato Carrefour di via Ugo Ojetti e hanno portato via circa 70 euro di alcolici. E’ successo nel pomeriggio di ieri, intorno alle 14.30. Due cittadini romeni, entrambi pregiudicati, di 41 e 48 anni, sono entrati nel supermercato e, prima di rubare gli alcolici, hanno minacciato e strattonato la Guardia Giurata. I due malviventi, però, sono stati fermati e arrestati dagli agenti di Polizia intervenuti sul posto. Per loro l’accusa è di rapina aggravata. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 gennaio 2021) Hanno fattonel supermercatodi via Ugoe hanno portato via circa 70 euro di alcolici. E’ successo nel pomeriggio di ieri, intorno alle 14.30. Due cittadini romeni, entrambi pregiudicati, di 41 e 48 anni, sono entrati nel supermercato e, prima di rubare gli alcolici, hanno minacciato e strattonato la. I due malviventi, però, sono stati fermati e arrestati dagli agenti di Polizia intervenuti sul posto. Per loro l’accusa è di rapina aggravata. su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Roma fanno Borja Mayoral e Mkhitaryan, numeri che fanno sognare la Roma Corriere dello Sport.it Saldi, tutti in coda nei centri commerciali

«Sono con un'amica, abbiamo deciso di prendere un giorno di ferie per fare shopping. I soldi sono pochi ma ci mancava passeggiare per le vetrine», racconta Angela Fiorentino. Tra gli operatori c'è ...

Stadio Roma, la Raggi: ‘Valuteremo tutte le scelte di Friedkin’

Il futuro per il nuovo stadio della Roma non sembra ancora trovare risposte concrete. La sindaca Raggi infatti, intervenuta ieri nel programma InRadioNews, ha parlato apertamente della possibilità di ...

