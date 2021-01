Pallanuoto | fase europea di World League | Settebello in semifinale

Gazzetta_it : #Pallanuoto, il @7belloOfficial batte l’Ungheria in #World League @fina1908 e vola in semifinale - zazoomblog : Pallanuoto World League 2021: da domani la fase finale di qualificazione. Il Settebello ci prova - #Pallanuoto… - zazoomblog : Pallanuoto World League 2021: programma orari tv. Fase continentale con l’Italia - #Pallanuoto #World #League #202… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto fase

La fase finale continentale della World League di pallanuoto maschile è scattata oggi, venerdì 8 gennaio, a Debrecen, in Ungheria. Nei quarti di finale l'Italia, con un gran ultimo quarto, ha superato ...La fase finale continentale della World League di pallanuoto maschile è scattata oggi, venerdì 8 gennaio, a Debrecen, in Ungheria. Le prime tre classificate accederanno alla Super Final di Tbilisi, in ...