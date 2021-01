Open Arms: Salvini, 'rifarei tutto, anzi lo rifarò quando tornerò al governo' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Palermo, 8 gen. (Adnkronos) - "Non solo rifarei tutto ma lo rifarò, lo dico in anticipo. Salvare vite, combattere trafficanti di esseri umani, proteggere i confini e la sicurezza di un paese sono un dovere di un ministro". Lo ha detto Matteo Salvini a Palermo alla vigilia dell'udienza preliminare del procedimento sulla Open Arms. "Diciamo che almeno dopo un passaggio a Catania passo a Palermo, dalla Sicilia orientale alla Sicilia occidentale", dice. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Palermo, 8 gen. (Adnkronos) - "Non soloma lo, lo dico in anticipo. Salvare vite, combattere trafficanti di esseri umani, proteggere i confini e la sicurezza di un paese sono un dovere di un ministro". Lo ha detto Matteoa Palermo alla vigilia dell'udienza preliminare del procedimento sulla. "Diciamo che almeno dopo un passaggio a Catania passo a Palermo, dalla Sicilia orientale alla Sicilia occidentale", dice.

