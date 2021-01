Libia: anche Di Maio a P.Chigi per incontro con Serraj (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - C'è anche il ministro agli Affari Esteri Luigi Di Maio all'incontro, in corso a Palazzo Chigi, tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il premier libico Fayez Al Serraj. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - C'èil ministro agli Affari Esteri Luigi Diall', in corso a Palazzo, tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il premier libico Fayez Al

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - C'è anche il ministro agli Affari Esteri Luigi Di Maio all'incontro, in corso a Palazzo Chigi, tra il presidente del ...

Frontex, triplicati arrivi Mediterraneo centrale in 2020

(ANSA) - BRUXELLES, JAN 8 - Nel 2020 "il numero di arrivi illegali nel Mediterraneo centrale è quasi triplicato fino a superare i 35.600, rendendola la rotta migratoria più attiva in Europa". Si legge ...

