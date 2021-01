La consigliera comunale e il suo ‘Cheeky Exploits’. In cosa consiste questa nuova moda? (Di venerdì 8 gennaio 2021) Una consigliera comunale si è alzata la gonna in un video per effettuare un esperimento sociale. Che cos’è il ‘Cheeky Exploits’? La moda del ‘Cheeky Exploits’ sta impazzando sui social. In cosa consiste? Semplicemente alcune ragazze pubblicano foto e video con il loro lato B in primo piano. E negli ultimi giorni ha destato scalpore L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 8 gennaio 2021) Unasi è alzata la gonna in un video per effettuare un esperimento sociale. Che cos’è il? Ladelsta impazzando sui social. In? Semplicemente alcune ragazze pubblicano foto e video con il loro lato B in primo piano. E negli ultimi giorni ha destato scalpore L'articolo NewNotizie.it.

veronikakubo : (a proposito di etica e politica...) DAGOSPIA. CHI È LA CONSIGLIERA COMUNALE CHE VA IN GIRO PER RIMINI A MOSTRARE I… - ildolomiti : “Toni e atteggiamenti da Paese arabo”, la consigliera comunale e il compagno condannati a risarcire l’agente della… - OttavioPetronio : Consigliera comunale di Rimini giustifica il suo #Cheekyexpoits al supermercato come un un'esperimento sociale per… - il_Mitte : Una festa finita male per una consigliera comunale di Afd. #Afd - CarloDelRestino : RT @sfakaia: #SvagaNews ??Uno @Svagaia sorpreso dal clamore sul vicenda della Consigliera Comunale di Rimini commenta: 'Sono un po' deluso d… -