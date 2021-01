Governo tra Recovery e crisi: tensione altissima Conte-IV (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Continua a salire l’asticella della tensione tra Italia Viva e Presidente del Consiglio Conte con il rischio crisi che, con il passare delle ore e a suon di dichiarazioni, si fa sempre più concreto, anche se l’obiettivo dichiarato è provare fino all’ultimo a disinnescarla. L’ultima bordata arriva dalla Ministra Teresa Bellanova. “Il Premier Conte dovrebbe prendere atto che questa esperienza è al capolinea e dire se siamo in grado tutti di ripartire”, ha detto il Ministro delle Politiche agricole aggiungendo che “il tempo è finito: ora servono risposte“. “Sono mesi che chiediamo un accordo programmatico. Ora serve un nuovo patto di Governo”. Il messaggio è chiaro. “Noi stiamo facendo grande sforzo perchè per me il tempo è già finito. Ora bisogna dire che cosa si vuole fare: ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Continua a salire l’asticella dellatra Italia Viva e Presidente del Consigliocon il rischioche, con il passare delle ore e a suon di dichiarazioni, si fa sempre più concreto, anche se l’obiettivo dichiarato è provare fino all’ultimo a disinnescarla. L’ultima bordata arriva dalla Ministra Teresa Bellanova. “Il Premierdovrebbe prendere atto che questa esperienza è al capolinea e dire se siamo in grado tutti di ripartire”, ha detto il Ministro delle Politiche agricole aggiungendo che “il tempo è finito: ora servono risposte“. “Sono mesi che chiediamo un accordo programmatico. Ora serve un nuovo patto di”. Il messaggio è chiaro. “Noi stiamo facendo grande sforzo perchè per me il tempo è già finito. Ora bisogna dire che cosa si vuole fare: ...

