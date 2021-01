Governo, riposta l’idea delle urne, ora Zingaretti giura fedeltà a Conte & C, bacchettando Renzi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Piatto ricco mi ci ficco. Capitato inizialmente, ‘controvoglia’, in una coalizione comunque destinata ad implodere, se fino a qualche giorno fa dal Pd (Zingaretti in testa), continuavano a ripetere che in caso di crisi l’unica via sono le elezioni, con il passare dei giorni (e ‘rassicurati’ dal caos che imperversa all’interno del M5s) figuriamoci se Zingaretti & C. possano anche solo pensare, di veder passar di mano la gestione degli attesi fondi del Recovery Plan! Zingaretti: “Continuiamo a sostenere questo Governo con la massima lealtà” Così oggi, nell’ambito della direzione dem, il segretario ha speso parole ‘eroiche’ nel giurare fedeltà all’attuale maggioranza: ”Nei giorni scorsi abbiamo tenuto la segreteria, il comitato politico e riunito i segretari regionali ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 gennaio 2021) Piatto ricco mi ci ficco. Capitato inizialmente, ‘controvoglia’, in una coalizione comunque destinata ad implodere, se fino a qualche giorno fa dal Pd (in testa), continuavano a ripetere che in caso di crisi l’unica via sono le elezioni, con il passare dei giorni (e ‘rassicurati’ dal caos che imperversa all’interno del M5s) figuriamoci se; C. possano anche solo pensare, di veder passar di mano la gestione degli attesi fondi del Recovery Plan!: “Continuiamo a sostenere questocon la massima lealtà” Così oggi, nell’ambito della direzione dem, il segretario ha speso parole ‘eroiche’ nelreall’attuale maggioranza: ”Nei giorni scorsi abbiamo tenuto la segreteria, il comitato politico e riunito i segretari regionali ...

italiaserait : Governo, riposta l'idea delle urne, ora Zingaretti giura fedeltà a Conte & C, bacchettando Renzi - lobers91 : @matteorenzi Sempre gli stessi concetti, tanto qualunque riposta sul merito non vi andrà bene, la verità è che lei… - angelo_di_dio : @ManuelaBellipan @QuinziUgo Non si capisce perché voi Italiotiviventi stiate al governo. Cioè, si capisce benissimo…

"Dovrebbe prendere atto per primo il premier che questa esperienza è al capolinea, serve un nuovo patto di governo". Così, ai microfoni del programma di Rai2 "Ore 14", Teresa Be ...

Crisi di governo ultimissime news oggi. Dal recovery plan al mes, fino alla gestione dell’emergenza covid. Ecco i 5 punti che potrebbero far cadere il governo. Crisi di governo sempre più probabile, v ...

