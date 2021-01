Genoa-Bologna domani in tv | data | orario e streaming Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Si avvicina la sfida, anticipo della diciassettesima giornata diin programma alle ore 18:00 di sabato 9 gennaio. Ilvuole subito riscattare la sconfitta rimediata contro il Sassuolo, mentre gli uomini di Mihajlovic sono reduci dal pareggio strappato all’Udinese. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport, visibile anche insu Sky Go e Now Tv. Inoltre, Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. SportFace.