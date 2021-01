Frontex Meno migranti in Europa | ma triplicati sbarchi in Italia

Leggi su formiche

(Di venerdì 8 gennaio 2021) La pandemia avrà anche complicato le strategie di alcuni trafficanti di esseri umani, ma nel Mediterraneo centrale non ce ne siamo accorti visto che gli arrivi disono quasirispetto al 2019. Secondo gli ultimi dati di, l’agenzia europea per il controllo delle frontiere esterne, l’anno scorso nell’Ue è arrivato in media il 13 per cento indirispetto all’anno precedente, in totale 99.206 persone considerando le quattro rotte, il numero più basso dal 2013. L’eccezione negativa è la rotta del Mediterraneo centrale con un aumento del 154 per cento: 35.628 arrivi, quasi tutti incon 34.134registrati dal ministero dell’Interno rispetto agli 11.471 del 2019. Se dunque arisulta che il calo ...