Flash News dell'8 Gennaio 2021 (Di venerdì 8 gennaio 2021) La curva del contagio del virus non cala e l'indice Rt dopo sei settimane torna a salire. La conseguenza è che 5 regioni, da domenica, dovrebbero passare in fascia arancione: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto; Mentre l'Unione Europea acquista altri 300 milioni di vaccini dalla Pfizer, sono in arrivo la prossima settimana quelli dell'azienda Moderna. Intanto prosegue la campagna in Italia con 400.000 dosi già somministrate e cresce il fronte di chi chiede di vaccinare i professori per riaprire prima le scuole. Ma si allunga la lista delle Regioni che rinviano il ritorno in classe, in Lombardia didattica a distanza almeno fino al 25 Gennaio; Arriva il rimpasto nella Giunta Regionale della Lombardia, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, oggi l'ufficialità: al posto dell'assessore Gallera, finito nel mirino delle critiche per una serie di gaffe, ...

Ultime Notizie dalla rete : Flash News Flash News Il giornale dell'Arte La famiglia Battista travolta dal covid 19: mamma e figlia ricoverate in due ospedali diversi

La moglie di Maurizio Battista e sua figlia ricoverate in due ospedali diversi: hanno tutti il covid 19, anche il comico ...

Giustizia: definì’ Di Matteo ‘mitomane che lancia segnali mafiosi’, chiesto processo per Sallusti (2)

Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Poi Sallusti aveva aggiunto: “Di Matteo non può venire a lanciare… segnali mafiosi in tv, dicendo se mi ascoltano dirò qualcosa”. Secondo la Procura Sallusti av ...

La moglie di Maurizio Battista e sua figlia ricoverate in due ospedali diversi: hanno tutti il covid 19, anche il comico ...

Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Poi Sallusti aveva aggiunto: "Di Matteo non può venire a lanciare… segnali mafiosi in tv, dicendo se mi ascoltano dirò qualcosa". Secondo la Procura Sallusti av ...