(Di venerdì 8 gennaio 2021) FIRENZE – A Bagno a Ripoli arriva l’assessore alla Gentilezza. È una delle novità contenute nella nuova ripartizione degli incarichi della squadra di governo cittadino, voluta dal sindaco Francesco Casini. Nel Comune della cintura metropolitana fiorentina, nascono inoltre le deleghe all’Economia circolare e alla Transizione energetica. L’operazione parte proprio dal primo cittadino, che va ad assumere la delega alla Sanità. Si tratta, si spiega dal municipio, di “una ratifica formale di ciò che nei fatti avviene già da tempo, con un coinvolgimento in prima persona del sindaco nella gestione dell’emergenza sanitaria connessa al Covid-19, motivata dalla necessità di interventi ancora più veloci e incisivi per fronteggiare l’epidemia”. Casini si prende anche la Progettazione strategica “ma da adesso condividerà con l’assessore Francesco Pignotti la delega alla Protezione civile, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente il servizio”. Pignotti, quindi, si occuperà da ora di tre new entry: Smart city, Transizione digitale e Innovazione.