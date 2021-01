È morto a 93 anni Tommy Lasorda, storico allenatore dei Los Angeles Dodgers (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tommy Lasorda, storico allenatore italoamericano di baseball, è morto giovedì a 93 anni per un arresto cardiopolmonare. Lasorda — i cui genitori emigrarono in America dalla provincia di Chieti — era considerato una leggenda del baseball nordamericano e in particolare Leggi su ilpost (Di venerdì 8 gennaio 2021)italoamericano di baseball, ègiovedì a 93per un arresto cardiopolmonare.— i cui genitori emigrarono in America dalla provincia di Chieti — era considerato una leggenda del baseball nordamericano e in particolare

