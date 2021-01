De Luca in diretta | “In Campania decideremo cosa fare a fine gennaio”

LegaSalvini : LUCA DONADEL BACCHETTA ENRICO MENTANA E L'INCREDIBILE FIGURA RIMEDIATA IN DIRETTA TV: SI COMMENTAVANO LE IMMAGINI D… - salernotoday : Dalla 'democrazia a rischio', ai contagi, alla scuola, fino alle card per i vaccinati: parla De Luca… - andpellegrino : De Luca, nella consueta diretta Fb del venerdì, parla degli avvenimenti degli ultimi giorni. Trump, 'andrebbe arres… - fra_benazzi : RT @teatripiacenza: #Falstaff, ill Gala Verdiano con Francesco Meli e Luca Salsi, il concerto con #LeoNucci e l’Orchestra Farnesiana dirett… - Yogaolic : RT @SkyTG24: Covid Campania, la diretta di De Luca: “Tutta Italia sia zona arancione” -

Ultime Notizie dalla rete : Luca diretta

“La Campania darà una card di avvenuta certificazione a tutti i cittadini vaccinati dopo il richiamo”. Lo ha annunciato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca che mostra il prototipo in diret ...Il presidente della regione Campania non condivide la posizione «delle mezze misure» del Governo che «manda l'Italia al manicomio» e suggerisce una «zona rossa per tutta Italia fino a fine gennaio. Si ...