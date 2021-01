Crolla palazzo storico disabitato nel Casertano, vigili del fuoco mettono area in sicurezza (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGricignano d’Aversa (CE) – Un palazzo storico disabitato è parzialmente Crollato nella notte a Gricignano d’Aversa, nel centrale corso Umberto I, angolo via Giovanni Buonanno. Sul posto, allertati dai residenti che avevano udito il forte rumore del crollo, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa (Comando provinciale di Caserta), che hanno accertato i detriti del vecchio edificio che avevano invaso anche l’adiacente sede stradale; non ci sono stati feriti perché nessuno transitava al momento del crollo. I vigili del fuoco hanno proseguito il loro intervento effettuando tutte le verifiche del caso e la messa in sicurezza dell’area. Il crollo sarebbe avvenuto per le ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGricignano d’Aversa (CE) – Unè parzialmenteto nella notte a Gricignano d’Aversa, nel centrale corso Umberto I, angolo via Giovanni Buonanno. Sul posto, allertati dai residenti che avevano udito il forte rumore del crollo, sono intervenuti ideldel distaccamento di Aversa (Comando provinciale di Caserta), che hanno accertato i detriti del vecchio edificio che avevano invaso anche l’adiacente sede stradale; non ci sono stati feriti perché nessuno transitava al momento del crollo. Idelhanno proseguito il loro intervento effettuando tutte le verifiche del caso e la messa indell’. Il crollo sarebbe avvenuto per le ...

