Covid-Italia, stretta in arrivo. Cts: "I numeri non sono buoni" (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'Rt nazionale torna sopra 1, lo scenario del Paese si fa più complicato. Dalle analisi della Cabina di regia, sui dati riferiti alla settimana 27 dicembre - 2 gennaio risulta che l'indice di trasmissione, da 0,93 della settimana passata, è salito a 1,03. numeri e cifre ora sono al vaglio del Comitato tecnico scientifico, nel pomeriggio il report settimanale - il primo del 2021 - sarà presentato in conferenza stampa e in serata è attesa la classificazione delle Regioni secondo le aree di rischio. "I numeri non sono buoni", questo il commento che trapela dal Cts. Diverse Regioni sono a rischio alto, a cominciare da Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Sicilia, che con dovrebbero ritrovarsi in fascia di rischio arancione. Situazione ancora più complicata per il Veneto - "che ha ...

