Covid-19, casi in crescita nel Cilento: le reazioni dei sindaci (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Com’era previsto, a poco più di una settimana dal Capodanno, anche nel Cilento si registra un incremento dei contagi. I sindaci dei comuni e sud della provincia di Salerno si dividono tra chi ritiene tutto sommato sotto controllo la situazione e chi invece corre ai ripari, esprimendo preoccupazione per l’incremento dei contagi. A non sembrare preoccupato dall’incremento di casi Covid nel suo comune, Agropoli, è il sindaco Adamo Coppola che ieri ha registrato 11 nuovi positivi ma, come lui stesso tiene a ribadire in una dichiarazione anche sei persone guarite dal coronavirus. “Rispetto ai nuovi casi era presumibile che nel periodo delle festività si verificasse un aumento degli stessi, che resta tutto sommato contenuto. Il numero di positivi attuali quindi sale a 24 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Com’era previsto, a poco più di una settimana dal Capodanno, anche nelsi registra un incremento dei contagi. Idei comuni e sud della provincia di Salerno si dividono tra chi ritiene tutto sommato sotto controllo la situazione e chi invece corre ai ripari, esprimendo preoccupazione per l’incremento dei contagi. A non sembrare preoccupato dall’incremento dinel suo comune, Agropoli, è il sindaco Adamo Coppola che ieri ha registrato 11 nuovi positivi ma, come lui stesso tiene a ribadire in una dichiarazione anche sei persone guarite dal coronavirus. “Rispetto ai nuoviera presumibile che nel periodo delle festività si verificasse un aumento degli stessi, che resta tutto sommato contenuto. Il numero di positivi attuali quindi sale a 24 ...

SirDistruggere : Il Corriere ci fa sapere che una 90enne è morta di emorragia cerebrale dopo il vaccino Covid, per poi escludere il… - MediasetTgcom24 : Covid, 20.331 nuovi casi (178mila tamponi) e altri 548 decessi - fanpage : Scoperta in Puglia una nuova variante, sconosciuta in Italia, oltre a sette nuovi casi di variante inglese al Covid - salernotoday : Covid-19: crescono i focolai in tre ospedali, casi positivi a Cannalonga e Campagna. - MassimoSantoma2 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid-19 In #Giappone 5.953 casi e 72 morti in 24 ore #ANSA -